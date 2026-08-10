MOSSE AZZURRE

Napoli-Lukaku, scende in campo De Laurentiis per accelerare la chiusura con il Fenerbahce. Abbassate le pretese

I due club continuano a lavorare: 10 milioni la richiesta. BigRom ha già detto sì ai turchi

10 Ago 2026 - 08:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

È sceso in campo anche il presidente De Laurentiis in prima persona per sbloccare l'affare Lukaku: costanti i contatti con l'avvocato Ledure che segue il belga e i dirigenti del Fenerbahce. Dopo la rottura definitiva, fondamentale la partenza dell'attaccante per sbloccare le operazioni di mercato in entrata del Napoli e dare l'affondo ai colpi in canna. La trattativa per il trasferimento di BigRom al Fenerbahce continua senza interruzione e la chiusura appare sempre più vicina, ora che il giocatore ha accettato la proposta del club turco di un anno (rinnovabile per la stagione successiva) a 10 milioni di euro a stagione e gli azzurri avrebbe abbassato le pretese a 10 milioni di euro (6 milioni la prima offerta rispedita al mittente). Cifra nettamente inferiore ai 30 milioni più bonus versati due anni fa al Chelsea, cui è destinato il 40% della rivendita, ma il Napoli si liberebbe del peso di un ingaggio da 7,7 milioni di euro lordi a stagione). 

"Lasciatemi andare al Fenerbahce", avrebbe chiesto il giocatore al Napoli, secondo quanto riportato dai media turchi. Non arriverà nel ritiro del Napoli e aspetta soltanto il via libera per andare in Turchia e sottoporsi alle visite mediche. Non solo Lukaku: l'Ajax vuole riportare Noa Lang in Eredivisie, la cessione di Gotds al Psg può sbloccare l'affare. Il Napoli è pronto a sacrificare l'olandese soltanto di fronte a una cifra adeguata. Niente sconti, insomma. Non si registrano invece offerte per Lucca. Ma la priorità adesso è la partenza di Lukaku: a quel punto il club azzurro sarà pronto per preparare l'affondo per l'attaccante brasiliano Gabriel Jesus, che ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal ma vuole partire e ha già detto sì al Napoli. La presenza del suo agente Giovanni Branchini nel ritiro azzurro di Castel di Sangro lascia intendere che c'è la volontà del Napoli di portare a casa il giocatore. Ma prima bisogna liberare la (le) casella.

videovideo
Leggi anche

Napoli a due velocità col Celta: Hojlund c'è, De Bruyne e McTominay non ancora. Difesa da registrare

napoli
lukaku
de laurentiis

Ultimi video

01:28
Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

01:31
Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

02:16
Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

01:49
Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

01:43
Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

01:06
Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

01:56
Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

02:03
Juve, cantiere aperto

Juve, cantiere aperto

00:37
Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

00:52
Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

00:43
Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

00:36
Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

00:41
Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

01:07
Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

01:04
Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

01:28
Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

I più visti di Napoli

Le voci dal Brasile e ora l'agente nel ritiro del Napoli: si infiamma la pista Gabriel Jesus

ROMELU LUKAKU, 33, NAPOLI: VdM 6M€

Lukaku rompe col Napoli, c'è il Fenerbahce: no alla prima offerta ma si tratta, l'agente nel ritiro azzurro

Lukaku-Fenerbahce, ci siamo: BigRom dice sì, il Napoli aspetta il rilancio decisivo

Napoli-Lukaku, scende in campo De Laurentiis per accelerare con il Fenerbahce. Abbassate le pretese

Lukaku – 113 mln dall’Inter al Chelsea

Lukaku torna, ma per quanto? Il belga arriva oggi in ritiro mentre la Mls osserva

Cagliari-Esposito, che intrigo: la percentuale per l'Inter, il sostituto dalla Juve e il Napoli alla finestra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:42
Juve, il Marsiglia non tratta Di Gregorio
13:49
Genoa, asta milionaria tra Inter e Dortmund per il baby Scaglione
13:19
Barça, tegola Bardghji: era sul mercato ma si teme un lungo infortunio
13:03
L'Inter fa cassa "alla Real": ceduti i giovani Kamate e Zouin
12:59
Trabzonspor, Salah vuole Darwin Nunez