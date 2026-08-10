Napoli-Lukaku, scende in campo De Laurentiis per accelerare la chiusura con il Fenerbahce. Abbassate le pretese

È sceso in campo anche il presidente De Laurentiis in prima persona per sbloccare l'affare Lukaku: costanti i contatti con l'avvocato Ledure che segue il belga e i dirigenti del Fenerbahce. Dopo la rottura definitiva, fondamentale la partenza dell'attaccante per sbloccare le operazioni di mercato in entrata del Napoli e dare l'affondo ai colpi in canna. La trattativa per il trasferimento di BigRom al Fenerbahce continua senza interruzione e la chiusura appare sempre più vicina, ora che il giocatore ha accettato la proposta del club turco di un anno (rinnovabile per la stagione successiva) a 10 milioni di euro a stagione e gli azzurri avrebbe abbassato le pretese a 10 milioni di euro (6 milioni la prima offerta rispedita al mittente). Cifra nettamente inferiore ai 30 milioni più bonus versati due anni fa al Chelsea, cui è destinato il 40% della rivendita, ma il Napoli si liberebbe del peso di un ingaggio da 7,7 milioni di euro lordi a stagione).



"Lasciatemi andare al Fenerbahce", avrebbe chiesto il giocatore al Napoli, secondo quanto riportato dai media turchi. Non arriverà nel ritiro del Napoli e aspetta soltanto il via libera per andare in Turchia e sottoporsi alle visite mediche. Non solo Lukaku: l'Ajax vuole riportare Noa Lang in Eredivisie, la cessione di Gotds al Psg può sbloccare l'affare. Il Napoli è pronto a sacrificare l'olandese soltanto di fronte a una cifra adeguata. Niente sconti, insomma. Non si registrano invece offerte per Lucca. Ma la priorità adesso è la partenza di Lukaku: a quel punto il club azzurro sarà pronto per preparare l'affondo per l'attaccante brasiliano Gabriel Jesus, che ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal ma vuole partire e ha già detto sì al Napoli. La presenza del suo agente Giovanni Branchini nel ritiro azzurro di Castel di Sangro lascia intendere che c'è la volontà del Napoli di portare a casa il giocatore. Ma prima bisogna liberare la (le) casella.