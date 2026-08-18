Coraggio, forza e voglia di riscatto: ecco Badiashile, il possibile erede di Koulibaly

Calcisticamente, Badiashile ha avuto finora solamente due esperienze importanti: il Monaco e il Chelsea. Nelle giovanili è partito dal club della sua città natale, il Limoges, ma poi si è formato in una società che si chiama Malesherbes, dove è rimasto dai sette ai quindici anni di età. Nel 2016 è entrato nel settore giovanile del Monaco e da lì è stata una galoppata verso la Ligue 1, che l'ha visto esordire l'11 maggio 2018, appena diciassettenne, partita persa 4-0 contro il Paris Saint Germain. Coincide con una sconfitta anche l'esordio in Champions League, il 28 novembre 2018 contro l'Atletico Madrid. Poi però è diventato titolare e in quattro anni, considerando tutte le competizioni, ha disputato 135 partite segnando 6 gol. Nel gennaio del 2023 è stato acquistato dal Chelsea per 38 milioni di euro ma la su escalation è stata frenata in parte dagli infortuni e in parte dalla confusione vissuta nel club in questi ultimi anni: quattro allenatori e tre traghettatori s sono succeduti sulla panchina del Chelsea, che nonostante tutto questo ha vinto il Mondiale per club nel 2025 (2 presenze per il nuovo acquisto del Napoli).