Grifo rinnova con il Friburgo: "Decisione facile, qui mi sento a casa"

19 Ago 2026 - 17:27
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Vincenzo Grifo ha rinnovato il proprio contratto con il Friburgo, legandosi al club tedesco per un altro anno. Queste le sue parole dopo l'ufficialità del prolungamento: "Il mio percorso qui non è ancora finito e ci sono ancora diverse cose che voglio raggiungere. Sono molto ambizioso e voglio essere in campo in ogni partita. La competizione con i giocatori più giovani mi stimola e ci fa migliorare tutti. Anche la mia famiglia ha giocato un ruolo fondamentale. Abbiamo trovato una casa qui a Friburgo, quindi per me è stata una decisione facile". 

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