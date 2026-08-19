Grifo rinnova con il Friburgo: "Decisione facile, qui mi sento a casa"

Vincenzo Grifo ha rinnovato il proprio contratto con il Friburgo, legandosi al club tedesco per un altro anno. Queste le sue parole dopo l'ufficialità del prolungamento: "Il mio percorso qui non è ancora finito e ci sono ancora diverse cose che voglio raggiungere. Sono molto ambizioso e voglio essere in campo in ogni partita. La competizione con i giocatori più giovani mi stimola e ci fa migliorare tutti. Anche la mia famiglia ha giocato un ruolo fondamentale. Abbiamo trovato una casa qui a Friburgo, quindi per me è stata una decisione facile".