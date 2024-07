Napoli, prende corpo l'idea dello scambio: Osimhen al Chelsea per arrivare a Lukaku

NAPOLI

Il trasferimento del belga potrebbe avvenire a titolo definitivo, mentre quello a Londra del nigeriano sarebbe sulla base di un prestito con opzione d'acquisto

Il Napoli è sempre a caccia di soluzioni per provare a chiudere col Chelsea per l'arrivo di Romelu Lukaku. Come noto da tempo una delle condizioni fondamentali per arrivare all'attaccante belga, pupillo di Antonio Conte, è la cessione di Victor Osimhen e proprio in questo senso va registrata una nuova ipotesi che sta prendendo corpo in questi giorni, ovvero quella di uno scambio con i Blues: Lukaku a Napoli, Osimhen a Londra. Il primo, secondo The Athletic, si trasferirebbe a titolo definitivo, il secondo invece in prestito con opzione d'acquisto. Un modo per provare a venire incontro al club di Premier League, inizialmente frenato dalle richieste di De Laurentiis e da quelle del bomber nigeriano per quanto riguarda l'ingaggio.

Osimhen sembrava da mesi promesso sposo del Psg, l'uomo destinato a prendere il posto di Kylian Mbappé, ma la trattativa con i parigini è da tempo in stand-by e quest'impasse sta frenando il mercato in entrata dei partenopei. L'attaccante continua ad allenarsi con i propri compagni, ma lo fa di fatto da separato in casa, mentre Conte attende Big Rom, attorno a cui ha deciso di costruire il proprio progetto. È proprio per questo che urge trovare qualche soluzione creativa, che possa accontentare tutte le parti in causa. Non sarà semplice, naturalmente, ma qualcosa si sta muovendo.