Napoli, Osimhen ancora out: la Premier torna a bussare. De Laurentiis non lo svende 

NAPOLI

Il nigeriano ai margini anche nel ritiro di Castel di Sangro: Arsenal e Chelsea si sono nuovamente informate.

© Getty Images Non siamo ancora ad agosto, ma il Napoli di Conte già vince e convince. Il poker rifilato all'Egnatia nel primo test a Castel di Sangro è un segnale importante, ma lo è ancor di più la prova di Kvaratskhelia, decisamente sugli scudi. Il georgiano, fino a pochi giorni fa al centro del mercato (e ancora senza rinnovo), è più che mai dentro il progetto: si sta esaltando a differenza di Victor Osimhen. Anche nel ritiro abruzzese l'ex Lille è ai margini: non ha preso parte all'amichevole finendo addirittura in tribuna. La trattativa con il Psg non decolla, e dare una mano a De Laurentiis potrebbe essere la Premier League.

Nelle ultime ore infatti, riferisce il Corriere dello Sport, due club inglesi sono tornati a informarsi sulla situazione. Trattasi dell'Arsenal, a caccia di un bomber, e del Chelsea di Lukaku, che già diverse settimane fa si era fatto sotto prima di fermarsi a causa dell'elevato ingaggio di Osimhen. De Laurentiis si è detto pronto a fare uno sconto rispetto alla clausola da 130 milioni di euro presente nel contratto, ma secondo La Repubblica il patron azzurro avrebbe anche un piano B. Quale? Trattenere il classe 1998 per un'altra stagione per evitare di svenderlo. Ciò garantendo all'attaccante una percentuale sulla futura cessione in caso di campionato giocato ai massimi livelli.