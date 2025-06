Napoli, Anguissa resta: pronto il rinnovo di contratto

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Giovanni Manna proverà a blindare l’ex centrocampista del Fulham, l’idea è di prolungare l’accordo anche oltre la possibile scadenza del precedente contratto fissata al 2027. Vista la volontà di Anguissa di provare l’avventura in Arabia, il Napoli aveva già fissato il prezzo per il cartellino in 20 milioni di euro e si stava tutelando con Musah, per cui c’era una minima distanza con il Milan sulla valutazione del giocatore. Con il rinnovo di Anguissa è stata bloccata l’operazione per il centrocampista americano, che adesso non è più un obiettivo del Napoli. La permanenza del camerunense è l’ennesima dimostrazione di ambizione della società azzurra, che già lo scorso anno aveva rischiato di perdere il centrocampista classe ’95, convinto a restare grazie all’arrivo di Antonio Conte. La voglia di continuare a vincere in Italia ed essere protagonisti anche in Europa ha convinto Anguissa a sposare ancora il progetto Napoli, con un rinnovo di contratto che arriverà nei prossimi giorni. Napoli che così dopo la firma del camerunense potrà concentrarsi sui colpi in entrata, con Dan Ndoye del Bologna e Vanja Milinkovic-Savic del Torino che sono sempre più vicini per due operazioni che si possono chiudere già la prossima settimana.