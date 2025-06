Osimhen-Liverpool con Nunez e Chiesa al Napoli: cifre e dettagli del possibile scambio

La situazione Osimhen-Napoli: un futuro alla Juventus per Osimhen in questo momento e specifichiamo in questo momento non è un’opzione presa in considerazione dal presidente De Laurentiis che non intende, a oggi, rafforzare una diretta concorrente. Ricordiamo poi che la clausola rescissoria da 75 milioni vale solo per l’estero, eventualmente la Juventus dovrebbe trattare e definire la cifra da stanziare per Osimhen con il presidente De Laurentiis. Con il rischio oggi potenziale, ma da non escludere che in mancanza di altre offerte gradite, il nigeriano possa diventare un peso per il Napoli come nella scorsa estate.