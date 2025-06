Genoa, fari puntati in casa Monza: piacciono Colpani e Pessina

Il Genoa guarda in casa Monza. Il club ligure, infatti, cerca rinforzi in vista della prossima stagione e, in attesa di capire quale sarà il futuro di Albert Gudmundsson, cerca delle soluzioni alternative sulla trequarti. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica di Genova, il grifone ha messo gli occhi su Andrea Colpani, reduce dal prestito alla Fiorentina, e Matteo Pessina, che potrebbe lasciare il club perché desideroso di restare in Serie A e con l'obiettivo di rilanciarsi in ottica Nazionale. Occhi puntati anche su Gabriele Calvani, difensore classe 2004 di proprietà del Brescia.