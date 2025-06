Federico Chiesa cerca una soluzione per tornare in azzurro: spunta l'idea Milan, ma rimane il problema ingaggio

Il Milan prosegue la sua campagna acquisti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e uno dei nomi più papabili è quello di Federico Chiesa. L'attaccante non ha trovato spazio nel Liverpool lo scorso anno trovando solo sei presenze in Premier League e otto nelle altre competizioni, motivo per cui tornare in Serie A con la maglia rossonera potrebbe essere più che un'opzione.