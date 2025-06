Barcellona, Deco: "Proveremo a prendere Nico Williams"

In un'intervista rilasciata a La Vanguardia, il ds del Barcellona Deco ha parlato dell'interesse da parte dei blaugrana nei confronti di Nico Williams: "C’è un criterio chiaro affinché un giocatore possa venire al Barça: innanzitutto deve credere nel progetto. L’anno scorso non si è concretizzato il trasferimento di Nico, anche se per me in quel momento era più prioritaria l’operazione Dani Olmo. Sia Nico sia altri giocatori oggi dimostrano la volontà di venire. Se si verificano le circostanze giuste per Nico, proveremo a prenderlo".