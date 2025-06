Elia Caprile resta al Cagliari. Dopo la seconda parte di stagione passata con la maglia rossoblu, il portiere di proprietà del Napoli verrà totalmente riscattato dagli isolani, diventando così un punto fisso in vista della prossima stagione. Il Cagliari verserà 8 milioni nelle casse del Napoli per il classe 2001, che con la maglia isolana ha giocato 22 gare tenendo per 8 volte la porta inviolata.