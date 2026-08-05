Il Newcastle ha un nuovo allenatore dopo l'addio di Howe: in giornata l'annuncio di Jaissle

Il Newcastle riparte da Matthias Jaissle dopo l'addio di Eddie Howe. I Magpies hanno un nuovo allenatore e puntano sul 38enne tedesco, nelle ultime stagioni all'Al Ahli in Arabia Saudita, dove ha vinto le ultime due edizioni della Champions League asiatico. Prima dellla nomina di Ruben Amorim, Jaissle era stato in lizza anche per diventare nuovo allenatore del Milan.