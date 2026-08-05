Il Cagliari alle prese col caso Esposito chiude per Maldini. Investimento vicino ai 10 milioni

05 Ago 2026 - 10:20
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© italyphotopress

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Il caso relativo a Sebastiano Esposito è tutt'altro che vicino alla risoluzione, ma il Cagliari non aspetta e prenota già il suo sostituto. Ai dettagli l'accordo con l'Atalanta per Daniel Maldini: il trequartista, alla Lazio nell'ultima stagione, arriverà in Sardegna con un'operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Investimento da quasi 10 milioni di euro quindi scollegato dall'eventuale cessione di Esposito proprio all'Atalanta, che si era fatta avanti per l'attaccante, tanto che si era parlato di un possibile scambio. Nell'ultima stagione, divisa a metà tra Atalanta e Lazio, Maldini ha segnato 2 reti e trovato 3 assist in 25 presenze complessive. 

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