Napoli, ufficiale la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen

Il Napoli ha ceduto ufficialmente Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. Il club ha comunicato la positiva riuscita dell'affare sul proprio sito ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!"