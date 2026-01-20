Logo SportMediaset

MOSSE AZZURRE

Napoli, Lucca tra Nottingham Forest e Pisa: futuro ancora da scrivere. Avanza l'ipotesi Maldini jr

Il giocatore ha chiesto tempo. Sondaggio importante per l'attaccante dell'Atalanta

20 Gen 2026 - 09:39

Il futuro di Lorenzo Lucca è ancora tutto da scrivere. Due le offerte sul tavolo per l'attaccante, arrivato al Napoli a luglio dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni, quella del Nottingham Forest e quella del Pisa. Ma il giocatore ha chiesto tempo. Il club inglese ha proposto un prestito oneroso da un milione e un riscatto fissato a 35 milioni mentre i toscani hanno offerto un prestito secco ma possono garantire al giocatore, che preferirebbe restare in Serie A, un posto da titolare. Lucca sembrava destinato in Premier ma il Pisa si è rifatto sotto e gli ultimi contatti con il Napoli sono stati positivi. In caso di cessione al Nottingham, il Napoli deve anticipare il riscatto del giocatore dall'Udinese, previsto inizialmente per febbraio a 26 milioni. Per la sua sostituzione il nome forte in questo momento è quello di En-Nesyri del Fenerbahce, che interessa anche alla Juve. Un altro profilo che si è fatto insistente negli ultimi giorni è quello dell'attaccante brasiliano dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi Marcos Leonardo ma slegato allo scambio con Lucca.

Imminente il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 27. Sempre più viva la pista che porta a Daniel Maldini dell'Atalanta e anche qui si profila una sfida di mercato con la Juve. Il ds Manna ha fatto un sondaggio importante nelle ultime ore e nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo. Ma prima bisogna cedere (il club azzurro può operare solo a saldo zero).

napoli
mercato

