Napoli, da En-Nesyri a Duran: ecco i candidati al posto di Lucca

Lorenzo Lucca vorrebbe restare al Napoli, ma il suo futuro sembra già essere segnato. Il club azzurro ha deciso di dare una scossa al reparto offensivo e visto che le sue prestazioni sono state al di sotto delle attese, è lui il prescelto per cambiare aria a gennaio. Al momento ci sono interessamenti dall'estero, anche se il giocatore preferirebbe restare in Serie A. Di certo, il Napoli si sta muovendo per sostituirlo. Negli ultimi giorni il nome più gettonato è quello di Youssef En-Nesyri, anche se lui è concentrato sulla Coppa d'Africa, con la finale del suo Marocco, che domenica sfiderà il Senegal. Conte lo avrebbe individuato come elemento ideale per affiancare Hojlund e il rientrante Lukaku nella corsa allo scudetto, ma senza dimenticare che c'è da onorare anche la Champions League. Il Fenerbahce, sua club di appartenenza, sarebbe disposto a cederlo, tanto da averlo offerto pure alla Juventus.