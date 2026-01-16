Logo SportMediaset

MANOVRE AZZURRE

Napoli, da En-Nesyri a Duran: ecco i candidati al posto di Lucca

L'ex Udinese sembra destinato a lasciare gli azzurri, con Manna che lavora per trovare il sostituto tra Turchia e Arabia

di Alberto Gasparri
16 Gen 2026 - 10:17

Lorenzo Lucca vorrebbe restare al Napoli, ma il suo futuro sembra già essere segnato. Il club azzurro ha deciso di dare una scossa al reparto offensivo e visto che le sue prestazioni sono state al di sotto delle attese, è lui il prescelto per cambiare aria a gennaio. Al momento ci sono interessamenti dall'estero, anche se il giocatore preferirebbe restare in Serie A. Di certo, il Napoli si sta muovendo per sostituirlo. Negli ultimi giorni il nome più gettonato è quello di Youssef En-Nesyri, anche se lui è concentrato sulla Coppa d'Africa, con la finale del suo Marocco, che domenica sfiderà il Senegal. Conte lo avrebbe individuato come elemento ideale per affiancare Hojlund e il rientrante Lukaku nella corsa allo scudetto, ma senza dimenticare che c'è da onorare anche la Champions League. Il Fenerbahce, sua club di appartenenza, sarebbe disposto a cederlo, tanto da averlo offerto pure alla Juventus.

Napoli, Lang ancora un caso: può partire per fare spazio a En-Nesyri

In realtà, En-Nesyri non è l'unico obiettivo per l'attacco dei campioni d'Italia. Sul taccuino di Manna, infatti, c'è anche il nome di Marcos Leonardo, oggi all'Al Hilal di Simone Inzaghi dopo aver vestito le maglie di Santos e Benfica. In Arabia sta segnando con continuità (41 gol in 63 partite), ma il suo sogno è quello di tornare in Europa (e convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale nordamericano), anche perché ha solo 22 anni. E così ecco che ha preso corpo nelle ultime ore l'ipotesi di uno scambio proprio con Lucca, uno che Inzaghi conosce bene.

Il tutto, senza dimenticare Jhon Duran, anche lui al Fenerbahce anche se è di proprietà dell'Al Nassr, che è un vecchio pallino di Manna. E potrebbe essere proprio il classe 2003 colombiano la grande sorpresa del mercato invernale del Napoli.

Napoli-Parma, perché è stato annullato il gol a McTominay

© Da video | Gennaio 2026, Napoli-Parma: gol annullato a McTominay per la spalla di Mazzocchi, di pochissimo oltre la linea
