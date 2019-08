Da Neymar a De Ligt, mercato e stipendi folli: Rummenigge lancia l'allarme

MERCATO DA PAZZI

Folle ormai è l’aggettivo più utilizzato per descrivere il calciomercato. Cifre folli, trasferimenti folli e ingaggi folli, il vocabolario si è ridotto a una sola parola. Ma se ai trasferimenti da record siamo ormai abituati – l’ultimo è stato il passaggio del 19enne Joao Felix all’Atletico Madrid per 126 milioni di euro – negli ultimi anni è esplosa pure la bolla degli stipendi. L’allarme lo ha lanciato Rummenigge, direttore amministrativo del Bayern Monaco e predecessore di Agnelli alla guida dell’Eca, l’organismo che rappresenta i club europei. Il dirigente tedesco ha parlato di stipendi troppo alti nei principali campionati europei, citando il caso Griezmann, che al Barcellona percepirà oltre 20 milioni netti all’anno. Ma ai blaugrana il francese peserà per circa 40 milioni, il doppio, se si considerano le tasse. Inter, Rakitic + Vidal si può. Neymar-Psg ai ferri corti

Più che il valore assoluto, però, a contare è il rapporto tra ingaggi e ricavi totali dei club. In Europa gli stipendi dei calciatori valgono in media il 60% del fatturato, nella nostra Serie A questo valore si arrampica fino al 67%. Significa, in soldoni, che ogni 100 euro guadagnati da un club ben 67 vengono usati per pagare i calciatori.

Di fatto ogni anno a loro va una fetta di torta sempre più grande, ma tutto questo può diventare un problema se la torta non cresce allo stesso ritmo. La bolla ingaggi è esplosa due estati fa con il passaggio di Neymar al Psg: stipendio da 36 milioni di euro ed effetto domino su tutto il mercato europeo.

E anche sulla nostra Serie A, dove le cifre si sono gonfiate con l’arrivo di CR7, leader indiscusso della classifica dei più pagati con 31 milioni di euro netti. Dietro di lui, in una top 10 in cui l’unico non juventino è Donnarumma, le new entry De Ligt, Ramsey e Rabiot: 21 milioni e mezzo all’anno in tre bonus esclusi. Ad esempio il centrale olandese può arrivare a guadagnare 12 milioni a stagione nonostante debba ancora compiere 20 anni.

Può sembrare follia, ma adesso è semplicemente la normalità…

