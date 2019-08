In Messico sono certi: Lozano è del Napoli | E intanto si riavvicina James

FUMATA BIANCA

In Messico sembrano caduti anche gli ultimi dubbi: Hirving “Chucky” Lozano giocherà nel Napoli. Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che secondo diverse fonti giornalistiche messicane adesso è una certezza assoluta. Difficile che possa essere un abbaglio, perché Lozano da quelle parti è una specie di eroe nazionale.

Tutti i particolari dell’operazione erano altrettanto chiari: Lozano costerà 42 mln, cifra della clausola rescissoria sulla quale il Psv Eindhoven ha sempre detto di non voler fare sconti. Aurelio De Laurentiis era rassegnato in partenza a questo tipo di investimento. Il giocatore avrà un contratto di 5 anni per una cifra di circa 4,5 milioni a stagione più bonus. L’ultimo scoglio da superare era quello dei diritti d’immagine, ma secondo i colleghi anche questo sarebbe stato superato.

Adesso si attende solo la conferma ufficiale della riuscita dell’operazione da parte del Napoli, che si trova negli Stati Uniti per disputare la doppia amichevole contro il Barcellona. Poi De Laurentiis non si fermerà di sicuro, perché non è ancora tramontata la trattativa con il Real Madrid per il prestito di James Rodriguez, tra l'altro non convocato per la gara contro il Salisburgo. Il colombiano ha da tempo dato la sua disponibilità al trasferimento, è molto probabile che dopo la chiusura del mercato inglese il Real si rassegni a non avere offerte importanti per vendere subito “El bandido” e finisca per accettare la proposta azzurra.