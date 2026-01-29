Manovre azzurre

Napoli, tentativo per Lookman: ma per l'Atalanta resta centrale nel progetto

Il Napoli non rinuncia all'idea Lookman, che piace anche in Turchia, ma l'Atalanta sembra avere idee diverse

29 Gen 2026 - 15:27
videovideo

Dopo la sconfitta contro il Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League, il Napoli prova a rialzare la testa magari anche attraverso un colpo di mercato in questi ultimi quattro giorni di trattative. Che Antonio Conte abbia bisogno di rinforzi non è un mistero: la lista degli indisponibili è lunga e gli azzurri non possono permettersi di rimanere fuori dai primi quattro posti in campionato. Proprio per questo, nelle ultime ore diverse indiscrezioni riportano di un forte interessamento del Napoli per un suo vecchio pallino. Ademola Lookman è il nome che metterebbe tutti d'accordo, visto che piace tanto al tecnico ma anche a De Laurentiis e Manna. La trattativa, però, non è per nulla semplice. 

Lookman può andare al Napoli?

 Come riportato da Il Mattino, i partenopei - che devono operare con un certo equilibrio sul mercato - vogliono provare l'assalto al nigeriano (che resta centrale nel progetto della Dea come confermato anche ieri sera) in questo rush finale di mercato proponendo un prestito con diritto di riscatto che non sembra formula gradita ai bergamaschi. Tra l'altro ci sarebbe da superare anche la valutazione del giocatore: 40 milioni di euro, una cifra ritenuta spropositata dagli azzurri vista la prima travagliata parte di stagione di Lookman. I contatti tra le due società andranno avanti a fari spenti e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Attenzione anche al Fenerbahce, pronto ad accontentare il giocatore in tutto, ma che non vuole spendere i 40 milioni chiesti dall'Atalanta.

Le alternative per Conte

 Le alternative al nigeriano non mancano. Manna sta seguendo Alisson Santos dello Sporting Lisbona (autore ieri sera del gol decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions) e Martin Terrier del Bayer Leverkusen

Leggi anche
 Antonio Conte

Conte, altro flop Champions: il record al contrario che ripete quello della Juve 2013/14

napoli
calciomercato
ademola lookman
atalanta
fenerbahce

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Napoli

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

6° ROMELU LUKAKU: 40 GIOCATE; 15 G+A

Napoli, rivoluzione di gennaio: partono in cinque. Ma Lukaku dice no

Dall'infortunio all'addio: De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già a gennaio

Napoli, De Laurentiis annuncia Giovane: Conte può averlo già con la Juve

 Conte

Il mercato del Napoli si può sbloccare: ma serve la liberatoria di Juve, Milan, Inter e Roma

Napoli, suggestione Mainoo: lo United lo blocca, lui vuole lasciare in prestito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:47
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione
Esad Deniz
15:04
Juve, colpo in prospettiva: preso Esad Deniz
14:12
Lazio, Noslin sempre più vicino al Monaco
13:30
Inter, Asllani lascia il Torino e vola in Turchia
 Kamaldeen Sulemana
13:18
Roma e Napoli, che duello per Sulemana