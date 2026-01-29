Napoli, tentativo per Lookman: ma per l'Atalanta resta centrale nel progetto
Il Napoli non rinuncia all'idea Lookman, che piace anche in Turchia, ma l'Atalanta sembra avere idee diverse
Dopo la sconfitta contro il Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League, il Napoli prova a rialzare la testa magari anche attraverso un colpo di mercato in questi ultimi quattro giorni di trattative. Che Antonio Conte abbia bisogno di rinforzi non è un mistero: la lista degli indisponibili è lunga e gli azzurri non possono permettersi di rimanere fuori dai primi quattro posti in campionato. Proprio per questo, nelle ultime ore diverse indiscrezioni riportano di un forte interessamento del Napoli per un suo vecchio pallino. Ademola Lookman è il nome che metterebbe tutti d'accordo, visto che piace tanto al tecnico ma anche a De Laurentiis e Manna. La trattativa, però, non è per nulla semplice.
Lookman può andare al Napoli?
Come riportato da Il Mattino, i partenopei - che devono operare con un certo equilibrio sul mercato - vogliono provare l'assalto al nigeriano (che resta centrale nel progetto della Dea come confermato anche ieri sera) in questo rush finale di mercato proponendo un prestito con diritto di riscatto che non sembra formula gradita ai bergamaschi. Tra l'altro ci sarebbe da superare anche la valutazione del giocatore: 40 milioni di euro, una cifra ritenuta spropositata dagli azzurri vista la prima travagliata parte di stagione di Lookman. I contatti tra le due società andranno avanti a fari spenti e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Attenzione anche al Fenerbahce, pronto ad accontentare il giocatore in tutto, ma che non vuole spendere i 40 milioni chiesti dall'Atalanta.
Le alternative per Conte
Le alternative al nigeriano non mancano. Manna sta seguendo Alisson Santos dello Sporting Lisbona (autore ieri sera del gol decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions) e Martin Terrier del Bayer Leverkusen.