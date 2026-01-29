Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione

29 Gen 2026 - 15:55
© Getty Images

© Getty Images

Il calciomercato sa essere imprevedibile e la vicenda Jean-Philippe Mateta ne è l'ennesima conferma: mentre in Italia il suo nome circolava con insistenza in orbita Juventus come possibile rinforzo di peso per l'attacco, il centravanti francese ha preferito restare sotto i riflettori della Premier League. A sbloccare definitivamente l'affare è stato l'approdo imminente di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace, un incastro che ha convinto le "Eagles" a dare il via libera alla cessione del proprio numero nove. Nonostante il corteggiamento bianconero, il Nottingham Forest ha bruciato la concorrenza con un'offerta decisa da oltre 40 milioni di euro, incassando il sì totale del giocatore ormai pronto a una nuova sfida al City Ground. Niente Serie A, dunque: Mateta resta in Inghilterra, lasciando alla Juve il compito di virare su altri obiettivi per completare il reparto avanzato di Spalletti. Lo riporta Santi Aouna.

videovideo
jean-philippe mateta
juventus
crystal palace
aggiornamenti
news

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:37
Parma, ecco Carboni: arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto
17:08
L'ex Milan Strand Larsen va al Palace: affare da oltre 50 milioni
16:12
Coppola va al Paris FC: lo annuncia il tecnico Gilli
16:10
Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic
15:55
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione