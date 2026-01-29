Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione

Il calciomercato sa essere imprevedibile e la vicenda Jean-Philippe Mateta ne è l'ennesima conferma: mentre in Italia il suo nome circolava con insistenza in orbita Juventus come possibile rinforzo di peso per l'attacco, il centravanti francese ha preferito restare sotto i riflettori della Premier League. A sbloccare definitivamente l'affare è stato l'approdo imminente di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace, un incastro che ha convinto le "Eagles" a dare il via libera alla cessione del proprio numero nove. Nonostante il corteggiamento bianconero, il Nottingham Forest ha bruciato la concorrenza con un'offerta decisa da oltre 40 milioni di euro, incassando il sì totale del giocatore ormai pronto a una nuova sfida al City Ground. Niente Serie A, dunque: Mateta resta in Inghilterra, lasciando alla Juve il compito di virare su altri obiettivi per completare il reparto avanzato di Spalletti. Lo riporta Santi Aouna.