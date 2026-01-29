Coppola va al Paris FC: lo annuncia il tecnico Gilli

29 Gen 2026 - 16:12
© Getty Images

© Getty Images

Diego Coppola, 22 anni, è stato ceduto in prestito secco dal Brighton al Paris FC per sei mesi. Ad annunciare l'arrivo del difensore, due convocazioni con la Nazionale maggiore italiana, è stato Stéphane Gilli, allenatore del club neopromosso in Ligue 1. "Siamo molto contenti del suo arrivo. È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo", ha dichiarato Gilli in conferenza stampa prima della partita di sabato contro il Marsiglia. Il difensore centrale ha trascorso tre anni e mezzo al Verona, dove è cresciuto nelle giovanili, prima di approdare al Brighton in questa stagione, dove però non ha trovato spazio. Per lui si era mossa anche la Fiorentina

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:37
Parma, ecco Carboni: arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto
17:08
L'ex Milan Strand Larsen va al Palace: affare da oltre 50 milioni
16:12
Coppola va al Paris FC: lo annuncia il tecnico Gilli
16:10
Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic
15:55
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione