Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic
In attesa della firma di Mike Maignan, il Milan si muove anche su altri rinnovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il prossimo potrebbe essere quello di Stahinja Pavlovic: il difensore ha il contratto in scadenza nel 2028 (con opzione per l'anno successivo) e i rossoneri vorrebbero proporgli un rinnovo fino al 2031 con adeguamento dell'ingaggio. Per il serbo si sarebbero mossi anche alcuni club di Premier League ma Tare e Allegri non hanno alcuna intenzione di privarsene.