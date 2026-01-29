Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic

29 Gen 2026 - 16:10

In attesa della firma di Mike Maignan, il Milan si muove anche su altri rinnovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il prossimo potrebbe essere quello di Stahinja Pavlovic: il difensore ha il contratto in scadenza nel 2028 (con opzione per l'anno successivo) e i rossoneri vorrebbero proporgli un rinnovo fino al 2031 con adeguamento dell'ingaggio. Per il serbo si sarebbero mossi anche alcuni club di Premier League ma Tare e Allegri non hanno alcuna intenzione di privarsene. 

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:37
Parma, ecco Carboni: arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto
17:08
L'ex Milan Strand Larsen va al Palace: affare da oltre 50 milioni
16:12
Coppola va al Paris FC: lo annuncia il tecnico Gilli
16:10
Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic
15:55
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione