Napoli, ipotesi convocazione lampo per Giovane: Conte può averlo già con la Juve

Visite mediche a Milano e poi ultime pratiche burocratiche: c'è tempo fino a mezzanotte per depositare il suo contratto e averlo a disposizione

24 Gen 2026 - 10:13
La nuova era dell'attacco del Napoli è già partita. Addio a Lucca e Lang rispettivamente in direzione Nottingham Forest e Galatasaray, benvenuto Giovane, nuovo acquisto in arrivo dal Verona. 

Antonio Conte, dopo le difficoltà relative anche ai tanti infortuni, non vuole perdere altro tempo e ripartire con questo nuovo ciclo offensivo, che potrebbe vedere l'approdo alla corte di De Laurentiis anche di altri nuovi volti. 

Il primo obiettivo è intanto quello di tamponare l'emergenza, anche perché all'orizzonte c'è una partita per niente banale, quella in casa della Juventus di domenica alle 18. Se Lukaku fa progressi in amichevole, si potrebbero rivedere in lista anche Meret e Anguissa

Conte lo vuole già per la Juve. I tempi sono stretti ma l'attaccante brasiliano completerà le visite mediche a Milano (Clinica La Madonnina) prima di firmare il contratto. C’è tempo fino alle 23:59 di stasera per depositarlo e avere il brasiliano a disposizione per la sfida di domani sera contro la Juventus.

Il suo tesseramento al Napoli prevede la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Giovane ha già ottenuto l'idoneità sportiva per la stagione corrente in estate con il Verona.

Conte potrà dunque inserirlo nella lista dei convocati e portarlo almeno in panchina per la gara dello Stadium. Impatto immediato, si spera, per un attacco che nelle ultime due gare (Sassuolo e Copenhagen) è stato costretto ad affidarsi al giovanissimo Vergara

