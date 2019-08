Napoli, Lozano: "Qui per Ancelotti, sono pronto per la Juve"

IL RINFORZO

Napoli abbraccia Hirving Lozano, grande colpo del mercato del presidente De Laurentiis di questa sessione. E l'attaccante messicano lancia subito un messaggio ai tifosi azzurri. "Sono felice di essere in un grande club, con tanti campioni. Possiamo vincere - ha spiegato -. Sono qui per Ancelotti, è un tecnico meraviglioso". "Darò il massimo - ha aggiunto -. Sono pronto per la sfida con la Juve se il mister mi chiederà di giocare subito". Napoli, Lozano si presenta twitter

twitter

twitter

twitter

twitter





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte

LA CONFERENZA DI LOZANO

Prima scelta di Ancelotti e acquisto più caro del Napoli

"Sono molto contento e felice di essere in questo club con tanti grandi giocatori e un allenatore meraviglioso. Sono contentissimo che il mister mi abbia voluto come prima opzione. Sto lavorando duro per iniziare questa esperienza e per essere al 100%"

Trattativa lunga, Napoli prima scelta?

"Da quando ho saputo che il Napoli si è interessato a me, è stata sempre la prima opzione. Poi sono successe tante cose, ma per fortuna poi le cose si sono concluse bene. Sto lavorando per iniziare un buon campionato"

Il calcio italiano e gli obiettivi

"Ho visto tante partite di Serie A. Da Napoli sono passati grandi giocatori e io sto lavorando per migliorare e per migliorare questo club. Spero che insieme riusciremo a fare grandi cose"



Primo approccio con Napoli e la Juve

"Ho visitato la città e mi ha incantato. La gente è splendida e mi è piaciuta moltissimo. I tifosi sono fantastici. Della Juve so che è un grande club e che dobbiamo lavorare tutto l'anno per batterla"

L'importanza di Ancelotti nella scelta

"Molte circostanze hanno contribuito alla scelta. Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui. Per prima cosa il tecnico, poi la squadra, la città, i campioni che ci giocano, i tifosi molto vicini alla squadra"

Obiettivo scudetto

"Credo che si vada avanti passo dopo passo, costruendo tutto partita per partita, lavorando duro. Questa è una grande squadra, con grandi giocatori. Dobbiamo lottare e sudare gara dopo gara"

La posizione in campo

"Sono un giocatore rapido con buona tecnica. Farò quello che mi dice il mister e deciderà lui dove mettermi. Darò il 100% dove mi posizionerà. L'importante è lavorare e ascoltare le indicazioni del mister. Ho giocato in tutte le posizioni e mi piacciono tutte. Nel PSV ho dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli"

Grandi aspettative e l'incontro con Ancelotti

"Il Napoli è una grande squadra con grandi giocatori nel presente e nel passato. Delle leggende. Sono qui per dare il 100%. Questa esperienza mi servirà per continuare a crescere. Con Ancelotti per ora abbiamo parlato solo di questioni familiari e private"

Primo messicano a Napoli

"Sono molto felice di essere il primo messicano a giocare a Napoli. Voglio giocare e vincere. Darò il massimo. Sono arrivato in una squadra che sta facendo bene negli ultimi anni. Vengo con tanta voglia di fare bene"

I compagni di squadra e il gruppo

"Sono tutte persone fantastiche. Lo spogliatoio mi ha accolto molto bene. Devo solo lavorare e dare il massimo il più velocemente possibile"

Difese più dure in Italia

"So che il campionato italiano è diverso. Si gioca in maniera più dura e rapida. Saranno importanti i consigli del mister. Sono qui per imparare, migliorarmi e raccogliere questi consigli"

Il paragone con Hugo Sanchez

"Sanchez è una leggenda, uno degli idoli di molti messicani. Devo migliorare molto e insistere per poter raggiungere gli stessi risultati"

Juve-Napoli

"Molti giocatori vorrebbero giocare un match così. La Juve è un grande club, con grandi giocatori. Io sto bene, il mister deciderà se dovrò giocare o meno. Io sarò sempre a disposizione del tecnico"

Sempre in gol all'esordio

"Mi è capitato di segnare spesso all'esordio finora. Mi piacerebbe ripeterlo con il Napòoli. La cosa più importante però è vincere le partite. Io darò sempre il massimo"

La famiglia

"La famiglia è sempre molto importante. Abbiamo camminato insieme e siamo cresciuti insieme sia da un punto di vista personale, sia calcistico. La decisione di venire a Napoli l'abbiamo presa insieme"

Giocare da prima punta

"Ho visto la partita con la Fiorentina e i gol. Ho visto che ci sono grandi movimenti in attacco. Sono frutto di un grande lavoro fatto giorno dopo giorno. L'ho visto in allenamento. Penso di potermi integrare bene e di dare un contributo alla squadra in questo senso"

Il numero 11

"Lo indosso da quando sono venuto in Europa e mi piace. Mi ha portato fortuna e da allora continuo a usarlo. Fortunatamente me l'hanno concesso anche qui"

Trio perfetto con Insigne-Callejon

"Ho giocato con tanti moduli e grandi giocatori. Penso di poter dare il mio contributo in qualunque ruolo. Fare gol? Certo che mi piace..."

Il soprannome Chucky

"Quando vivevo in Pachuca ero un monello e così mi hanno soprannominato i miei amici..."

Come ti ha convinto De Laurentiis?

"Sono molto contento e felice che una squadra così importante abbia deciso di pagare una cifra così importante per me. Ho parlato col presidente tante volte. Mi ha parlato del mister e della squadra, convincendomi"

Il gol in Germania-Messico

"Non so se ho convinto Ancelotti con quel gol. Ma sono molto contento che un tecnico come lui mi abbia voluto fortemente"

Amicizie nello spogliatoio e una promessa

"Ho legato con tutti nello spogliatoio. Prometto che darò il massimo in ogni partita e spero che questo sia sufficiente per dare allegria e soddisfazione ai nostri tifosi"

Vedi anche napoli Napoli-Lozano, la firma è ufficiale. De Laurentiis: "Benvenuto Hirving"