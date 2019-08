Napoli-Lozano, la firma è ufficiale. De Laurentiis: "Benvenuto Hirving"

L'ACQUISTO

Tre giorni dopo essere sbarcato in Italia per le visite mediche, Hirving Lozano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante messicano, arrivato dal Psv in cambio di 38 milioni di euro più bonus, ha firmato il nuovo contratto da 4 milioni a stagione che lo lega al club partenopeo. Su Twitter è arrivato il consueto saluto del presidente Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Hirving". Poi il primo allenamento a Castel Volturno e tanti sorrisi.

Nel frattempo il Napoli continua a essere vigile sulla situazione riguardante Icardi. Giovedì sarebbe scaduto l'ultimatum di AdL a Maurito, ma in realtà, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha deciso di attendere ancora e punta sulle difficoltà che la Juventus sta avendo nel cedere i proprio giocatori in esubero.

Ecco perché l'argentino, alla fine, potrebbe essere mollato dai bianconeri e a quel punto le possibilità di accettare la proposta del Napoli si moltiplicherebbero:sul piatto mette un ricco contratto da 7,5 milioni a stagione per cinque anni e l'intenzione sarebbe quella di aspettare fino al prossimo martedì. Nuova dead line per una telenovela, quella di Icardi, che vedrà il proprio epilogo proprio alle battute finali di questa sessione di mercato.