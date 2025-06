Napoli, la lista di Conte: da Scalvini e Frattesi a David, gli obiettivi sul mercato

Gli innesti nella mediana azzurra non si limiteranno a Kevin De Bruyne. In attesa di scoprire il destino di Zambo Anguissa, in cerca di una nuova avventura, il Napoli ha preso informazioni su Davide Frattesi, giocatore che, in caso di conferma di Inzaghi, sarebbe sicuramente un nome in uscita per l'Inter. Grandi manovre anche in attacco, dove presumibilmente arriveranno almeno una punta centrale e un esterno, vista la probabile bocciatura per Okafor. Sugli esterni tornano ciclicamente i nomi di Paixao e Noa Lang, ali rispettivamente del Feyenoord e del Psv Eindhoven. Il brasiliano classe 2000 e l'olandese '99 erano già stati sondati nel mercato di gennaio dopo la cessione di Kvara, oggi tornano d'attualità. Per la posizione di numero 9 invece sono due i nomi più apprezzati da Conte e dalla dirigenza: Jonathan David, svincolato di lusso seguito da mezza Europa, e Ange-Yoan Bonny, ragazzo dal futuro assicurato che ha ben figurato nella sua prima stagione in Serie A al Parma. Il Napoli non si pone più limiti: vuole tutto.