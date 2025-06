De Bruyne, il padre frena: “Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni”

Nessun allarme, per ora, ma di certo una frenata che ai tifosi del Napoli non farà piacere. L'arrivo sotto il Vesuvio di Kevin De Bruyne sembrava ormai scontato, molti addirittura ipotizzavano che il belga (che avrebbe già comprato una villa in città) potesse sostenere le visite mediche già oggi, ma invece c'è ancora della burocrazia sul tavolo e le parti stanno ancora lavorando per trovare la quadra definitiva e portare a termine l'affare. Affare che non sembra essere a rischio, anche se le parole del padre del giocatore, Herwig, gettano qualche ombra sulla buona riuscita e agitano i tifosi azzurri: "Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone - ha detto ai microfoni di sporza.be - Non esiste ancora una risposta a questa domanda".