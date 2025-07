Il Napoli non si ferma: Conte vuole Miretti, pronta l'offerta per la Juve. Nuova offensiva per Ndoye

Il profilo di Miretti, che il ds Manna conosce bene, è gradito a Conte per la capacità di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo, con l'obiettivo di continuare la crescita delle ultime stagioni dopo i primi passi nella Juventus con Allegri. Nell'ultima stagione al Genoa quando non è stato fermato dagli infortuni è stato uno dei punti fermi prima di Gilardino e poi di Vieira, ma nonostante questo sembra non rientrare nei piani tecnici e tattici dei bianconeri con Tudor in panchina. Per questo motivo il Napoli è pronto a un'offerta da circa 10-15 milioni di euro per chiudere l'affare, stabilendo se per un trasferimento a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto.