Napoli, proposto Sterling per la fascia: il nodo è l'ingaggio. Ndoye resta una prima scelta

Il Napoli però si sta muovendo non solo per un esterno d'attacco. Per il centrocampo piace il profilo di Miretti per il quale gli azzurri vorrebbero spendere 10-15 milioni di euro per strapparlo alla Juventus dopo una buona stagione in prestito al Genoa. Infine c'è Milinkovic-Savic per la porta: i due club hanno risolto gli ultimi dettagli burocratici sbloccando definitivamente la trattativa. Il serbo arriverà in azzurro per 21,5 milioni di euro pagabili in 4 anni.