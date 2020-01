Napoli, è la giornata di Demme: visite mediche e firma

IL COLPO

È Diego Demme il primo rinforzo invernale del Napoli. Il centrocampista tedesco era sbarcato ieri sera in Italia, oggi giornata di visite mediche preludio alla firma del nuovo contratto con la squadra azzurra. Classe 1991, Demme firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro più bonus mentra al Lipsia andranno 10 milioni di euro di parte fissa più 2-3 milioni a seconda dei bonus raggiunti.

Demme è arrivato a Villa Stuart intorno alle 10 per sostenere le visite mediche col Napoli, poi l'idoneità sportiva al Coni e infine, nel pomeriggio, la firma sul nuovo contratto nello studio della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis. Poi sarà la volta dell'annuncio ufficiale.

Gattuso riceverà un secondo regalo per il centrocampo, Stanislav Lobotka, per il quale si attende la fumata bianca dal Celta Vigo dopo che il Napoli ieri ha alzato l'offerta a 21 milioni più bonus quindi in linea con la richiesta degli spagnoli di 22 milioni.