Napoli, l'ex agente: "Insigne in Canada? Sono scelte di vita"

Sembra proprio che la storia d'amore tra Lorenzo Insigne e il Napoli possa concludersi senza un lieto fine. Il rinnovo di contratto del capitano azzurro non arriva e l’attaccante sta valutando molto più seriamente l’offerta del Toronto Fc. Un trasferimento in Canada di cui ha parlato anche l'ex agente dell'azzurro, Antonio Ottaiano, che fu il protagonista della trattativa con i partenopei per il contratto del giocatore attualmente in essere: "Dipende dalle scelte di vita e professionali" ha detto a Radio Marte.

Getty Images