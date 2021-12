Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto

ACCORDO RAGGIUNTO

Contratto di cinque anni a 9 milioni e mezzo di euro: a giugno lascia l'Italia

Offerta irrinunciabile e Lorenzo Insigne ha praticamente ceduto al corteggiamento del Toronto. Nelle ultime ore è stato perfezionato l'accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e il suo addio al Napoli è ormai conclamato. Il capitano partenopeo lascerà la squadra che l'ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all'anno.

A 30 anni, dopo 10 anni in azzurro, la squadra della sua città, Insigne ha scelto una nuova avventura. La MLS, lontano da casa, per non ferire la sua gente e guadagnare 50 milioni di euro, tanti soldi. Troppi per dire di no nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale. A inizio gennaio, addirittura, è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del Napoli. Un lungo e doloroso addio.