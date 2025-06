Napoli, l'addio di Osimhen apre il valzer delle punte: obiettivi Nuñez e Sancho

Oltre al centravanti, il Napoli cerca il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. L'innesto a gennaio di Okafor ha fatto da "tappa buchi" alla partenza del georgiano in direzione Parigi con la dirigenza partenopea intenzionata a regalare a Conte un esterno di livello, sia per confermare lo scudetto vinto quest'anno ma anche per costruire una squadra competitiva in Champions League. Tra i nomi che piacciono c'è quello di Jadon Sancho, reduce dall'esperienza con il Chelsea che però ha deciso di non riscattarlo. Il prezzo del cartellino potrebbe anche non essere un problema (sicuramente non gli 80 milioni spesi dallo United per prelevarlo dal Borussia Dortmund), ma l'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio. Sancho, infatti, guadagna circa 15 milioni di euro all'anno, una cifra elevata per le casse azzurre. I buoni rapporti tra il ds Manna e il Manchester United (complice anche il trasferimento di McTominay) potrebbero dare il là a una trattativa, che al momento resta complicata.