Napoli, ecco il colpo per l'attacco: si stringe per Lucca

Mentre le avversarie per il prossimo scudetto si stano ancora organizzando, il Napoli viaggia spedito anche sul mercato. Chiuso il colpo De Bruyne a centrocampo e perfezionato l'arrivo di Marianucci in difesa, adesso il ds Manna è al lavoro per aggiungere un tassello anche in attacco. Il nome è quello di Lorenzo Lucca e in settimana è previsto un nuovo contatto con l'Udinese per trovare l'accordo definitivo. Il giocatore ha già accettato le lusinghe azzurre e di Conte, ora bisognerà far quadrare i conti con il club friulano.