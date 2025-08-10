Thiaw: "Contento del Newcastle, è stato un piacere giocare nel Milan"

Malik Thiaw, nuovo acquisto del Newcastle, ha così commentato ai microfoni di gianlucadimarzio.com il suo addio al Milan: “Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff. Il ricordo più bello? Penso il viaggio in Champions sino alla semifinale, è stato incredibile. Contento di questa scelta? Si, ma è stato un piacere giocare per il Milan. Pronto per la Premier? Si ciao a tutti!“