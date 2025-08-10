Logo SportMediaset
Mercato

Aspettando il Milan, Athekame gioca in campionato con lo Young Boys

10 Ago 2025 - 21:12

Athekame è in procinto di lasciare lo Young Boys per il Milan, ma intanto gioca nel club svizzero impegnato oggi nella terza giornata della Super League. Per il terzino destro, manciata di minuti in campo (è entrato al 77') nello 0-0 contro il Sion. 

Mercato ora per ora
23:32
Newcastle: Nico Jackson dal Chelsea se parte Isak
22:53
Nkunku verso il Lipsia: scambio Xavi Simmons col Chelsea
22:16
Napoli, Grealish si allontana: c'è l'Everton sull'inglese
21:41
Fiorentina, occhi sull'ex Samp Winks
21:12
Aspettando il Milan, Athekame gioca in campionato con lo Young Boys