Aspettando il Milan, Athekame gioca in campionato con lo Young Boys
10 Ago 2025 - 21:12
Athekame è in procinto di lasciare lo Young Boys per il Milan, ma intanto gioca nel club svizzero impegnato oggi nella terza giornata della Super League. Per il terzino destro, manciata di minuti in campo (è entrato al 77') nello 0-0 contro il Sion.
