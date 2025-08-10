Pisa, ufficiale il riscatto di Meister

Il Pisa "è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Stade Rennais Football Club (Francia) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Henrik Wendel Meister
Henrik è stato tra i protagonisti della fantastica cavalcata vincente della passata stagione in serie B, incastonando il suo gol decisivo contro il Frosinone tra i ricordi più belli.
Da oggi è Nerazzurro a tutti gli effetti (contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione sull’anno successivo), pronto ad affrontare con i compagni e con il tecnico Alberto Gilardino la grande avventura del Campionato di Serie A".
