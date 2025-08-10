Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Pisa, ufficiale il riscatto di Meister

10 Ago 2025 - 19:05

Il Pisa "è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Stade Rennais Football Club (Francia) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Henrik Wendel Meister

Henrik è stato tra i protagonisti della fantastica cavalcata vincente della passata stagione in serie B, incastonando il suo gol decisivo contro il Frosinone tra i ricordi più belli.

Da oggi è Nerazzurro a tutti gli effetti (contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione sull’anno successivo), pronto ad affrontare con i compagni e con il tecnico Alberto Gilardino la grande avventura del Campionato di Serie A". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Calciomercato live

Calciomercato live

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:31
Thiaw: "Contento del Newcastle, è stato un piacere giocare nel Milan"
19:05
Pisa, ufficiale il riscatto di Meister
18:48
Sassuolo, preso Candè dal Venezia
18:16
Udinese, salta definitivamente Witsel
17:42
Parma, Sorensen a un passo