Sassuolo, preso Candè dal Venezia

Il Sassuolo ha acquistato "a titolo definitivo" Fali Candè dal Venezia. Lo comunica il club emiliano in una nota. Nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 24 gennaio 1998, Candé cresce calcisticamente in Portogallo, vestendo le maglie di diverse squadre giovanili fino a diventare protagonista in Primeira Liga con il Portimonense, dove colleziona 47 presenze e 3 gol. Nel gennaio 2022 si trasferisce in Francia al Metz, disputando oltre 80 partite tra Ligue 1 e Ligue 2 dove si fa conoscere per le sue qualità nel gioco aereo e nella costruzione dal basso. Approda in Italia nel gennaio 2025 al Venezia, imponendosi subito nella seconda parte del campionato di Serie A con 17 presenze e 1 gol. Punto fermo della Nazionale della Guinea-Bissau, Candé vanta 27 presenze tra Qualificazioni ai Mondiali e Coppa d'Africa.