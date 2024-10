Napoli, passi avanti sul rinnovo di Kvaratskhelia ma c'è il nodo-clausola

Kvara, che attualmente guadagna circa 2 milioni di euro a stagione, chiede una cifra importante per prolungare l'accordo in scadenza nel 2027: 8 milioni più bonus. Il Napoli è pronto a fare uno sforzo per il suo fuoriclasse e sarebbe disposto a triplicare l'ingaggio attuale, per poi arriva a quota otto col tempo, magari in tre anni (con nuova scadenza nel 2029).