Napoli, ds Manna: "Con Kvara lavoriamo per il rinnovo, Meret mai in discussione. E la Juve..."

"Kvaratskhelia ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l'entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo". Il ds del Napoli Giovanni Manna fa il punto sul futuro del georgiano. "Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa". Sul rinnovo di Meret, grande protagonista nella trasferta di Cagliari: "Abbiamo volontà di continuare con lui e lui con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi". Prossimo avversario degli azzurri di Antonio Conte, primi in classifica dopo 4 giornate, è la Juve. Appuntamento sabato alle 18 allo Stadium. "Ha fatto un mercato imponente, è una squadra attrezzata per fare un ottimo percorso sia in campionato che in Champions".