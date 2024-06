Napoli, Kvara glissa sul futuro: "Penso solo a Georgia-Portogallo"

NAPOLI

"Vorrei evitare di commentare voci di mercato. Sono concentrato su Euro 2024 e non penso ad altro"

© Getty Images Khvicha Kvaratskhelia è concentrato sul presente e glissa sul suo possibile addio al Napoli. "Futuro? Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana - ha spiegato l'attaccante azzurro nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva contro il Portogallo a Euro 2024 . Questa è l'unica cosa che ci interessa. Non pensiamo ad altro".

Dopo la clamorosa uscita dell'agente e la dura replica del Napoli, dunque, Kvara preferisce tenere ancora la bocca cucita sulle sue possibili mosse una volta chiusa la parentesi degli Europei. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Psg, che lo avrebbe individuato come futuro erede di Kylian Mbappé passato al Real Madrid.

Una situazione da maneggiare con cura un po' da ambo le parti, vista la volontà del giocatore di non perdere una grande occasione e quella di De Laurentiis e di Conte di non mollare facilmente la presa lasciando partire il calciatore in direzione Parigi. Un braccio di ferro su cui Manna sta cercando di appianare le posizioni, con l'obiettivo di risedersi attorno a un tavolo e trovare una soluzione.