Napoli, Kvaratskhelia: "Io penso solo alla Georgia, il mio futuro dopo gli Europei"

LE PAROLE

L'esterno del club campano dopo il ko all'esordio a Euro 2024 con la sua nazionale: "Non bado a ciò che si dice, concentrato al 100% sul torneo"

© Getty Images Kvhicha Kvaratskhelia ha parlato in prima persona del suo futuro a Napoli dopo la bufera mediatica che si è scatenata in seguito alle parole del suo agente e di suoi padre: "Mi sento bene, sono concentrato unicamente sulla nazionale - ha detto il georgiano a Sky dopo il ko con la sua nazionale nel match d'esordio a Euro 2024 -. Dopo gli Europei deciderò del mio futuro. Ora non ci penso, darò tutto quello che ho per la nazionale. Non penso a ciò che si dice, sono concentrato al 100% sulla nazionale".

Khvicha ha parlato anche della partita: "Siamo un po' delusi, meritavamo di più. Abbiamo creato diverse occasioni, ma questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lottare finché ne avremo la possibilità. Sicuramente oggi abbiamo fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva e abbiamo fatto ciò che avevamo preparato".

TURCHIA, MONTELLA: "UN BEL REGALO DI COMPLEANNO"

Al termine del match ha parlato anche il ct della Turchia, Vincenzo Montella, che gongola per il successo nel giorno del suo 50° compleanno: "Un bel regalo per i miei 50 anni, non era una giornata banale per tanti motivi - le parole del ct a Sky -. Abbiamo attoneuto un successo importante e sofferto, ma meritato. C'è grande soddisfazione, gioia e un po' di stanchezza, la testa già alla prosisma partita.

Inevitabile una battuta su Arda Guler, grande protagonista del match con un gol capolavoro: "Ho parlato tanto con Ancelotti in passato di lui, Carlo è sempre stato molto disponibile e puntuale nell'aggiornarmi sulle sue condizioni dopo l'infortunio. Ha fatto un gol da giocatore che ha un talento immenso, non sono in tanti a poter calciare con questa forza e precisione praticamente da fermo".

Poi si è parlato degli obiettivi della sua nazionale: "Veniamo da due comeptizioni di fila senza superare il turno, quello è l'obiettivo minimo".

Infine un commento sulla prima uscita dell'Italia: "Mi è piaciuta tantissimo, è stata in controllo anche se ha sofferto un po' nel finale

