Napoli, Keylor Navas tratta la risoluzione col Psg

NAPOLI

Il portiere dovrebbe percepire come un anno dei due restanti di contratto. Viaggio inverso per Fabian Ruiz

© Getty Images La ciliegina sulla torta del mercato del Napoli si chiama Keylor Navas: è lui il prescelto per il ruolo di portiere titolare e dalla Francia arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Secondo Footmercato, infatti, il portiere costaricano e il Paris Saint-Germain stanno trattando la risoluzione del contratto in scadenza 2024: al giocatore andrebbero 7-8 milioni di euro, in pratica lo stipendio di 12 mesi. Il 35enne poi si trasferirebbe a Napoli firmando un biennale da circa 3,5 milioni di euro all'anno più bonus che, grazie al Decreto Crescita, al lordo costerebbe meno agli azzurri.

A questo punto è vicina a sbloccarsi anche la trattativa che porterebbe Fabian Ruiz a fare il viaggio inverso, da Napoli a Parigi. Un affare in piedi ormai da settimane ma che non ha ancora trovato la fumata bianca anche per la difficoltà trovata dal Psg per liberarsi dei centrocampisti in esubero. Con la risoluzione di contratto di Herrera e Paredes sempre più vicino alla Juve, anche il centrocampista spagnolo, però, sarà accontentato e proverà una nuova avventura in Ligue 1.