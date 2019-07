Napoli, James sempre più vicino: garantisce Zuniga

05/07/2019

La notizia era nell'aria da giorni, a Napoli in molti la aspettavano con trepidazione e in Spagna si parlava di accordo molto vicino , ma ora c'è anche la conferma social, che in tempi di calciomercato 2.0 forse vale più di ogni altra cosa: James Rodriguez vestirà la maglia del Napoli e la prova è una foto pubblicata su Instagram insieme al suo vecchio compagno di squadra, nonché ex giocatore degli azzurri, Juan Camilo Zuniga .

Dopo l'eliminazione dalla Copa America, James Rodriguez si è preso del tempo smaltire la delusione e per decidere la sua prossima destinazione (che sarà lontano da Madrid) e a Medellin, dove trascorre le vacanze, ha incontrato Zuniga, che non si è fatto sfuggire l'occasione di far sognare ancora i suoi vecchi tifosi. “Tranquillo”, ha scritto l'ex difensore sotto la foto che li ritrae insieme e tanto è bastato per scatenare i tifosi del Napoli, molti dei quali hanno dato per concluso l’acquisto del capocannoniere dei Mondiali del 2014, che all'ombra del Vesuvio ritrovrà Carlo Ancelotti.