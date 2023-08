Napoli, intesa vicina per il rinnovo di Osimhen

MANOVRE AZZURRE

Ieri ennesimo incontro a Rivisondoli tra AdL e l’agente del nigeriano, che chiede 12 milioni di ingaggio e la gestione dei diritti di immagine

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, sta passando l'estate a Castel di Sangro. Nella giornata di ieri nuovo incontro fiume, l'ennesimo di questo ritiro azzurro, con il presidente Aurelio De Laurentiis e Chiavelli per discutere del rinnovo dell'attaccante nigeriano e cercare un punto di incontro per trovare l'intesa definitiva. Osimhen non vuole innovare alle cifre proposte dal Napoli, chiede 12 milioni di stipendio, una clausola bassa che possa permettergli di sbarcare in Premier nel 2024 e anche la gestione dei diritti di immagine. Non è un braccio di ferro però, solo una trattativa che parte dalla valutazione fatta dal presidente (200 milioni), che da parte sua sembra disposto ad alzare l’offerta.

Il punto di incontro tra la volontà di De Laurentiis di trattenere il suo bomber e quella di Osimhen di vedere riconosciuto il proprio valore si potrebbe trovare con un ingaggio complessivo in doppia cifra (almeno 10 milioni) tra tetto fisso, bonus e diritti di immagine e inserendo nel contratto del nigeriano una doppia clausola rescissoria, una più bassa valida per l’Europa e un'altra, quel famoso “duecentino”, per il resto del mondo.

I contatti tra le parti sono costanti e proseguiranno anche nei prossimi giorni alla ricerca della formula giusta per prolungare, servirà uno sforzo importante da parte del club ma si respira ottimismo.

GABRI VEIGA HA DETTO SÌ

Con Zielinski in partenza verso l'Arabia, dove ad attenderlo c'è l'Al Ahli pronto a versare 24 milioni ai partenopei e 12 a stagione al giocatore, l'obiettivo del Napoli è Gabri Veiga, talentuoso centrocampista spagnolo classe 2002 del Celta Vigo (11 gol la passata stagione). Gli azzurri lo vogliono fortemente e aver strappato il sì del giocatore, che ha avuto apprezzamenti anche da Chelsea e Liverpool, è un passo avanti, ma nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 40 milioni. Rifiutata la prima offerta da 30 milioni, il Napoli sta formulando una seconda proposta da 33 milioni più bonus, la sensazione è che con una cifra intorno ai 35/36 milioni più bonus facilmente raggiungibili (oppure inserendo una percentuale sulla futura rivendita) la trattativa possa chiudersi.

