Mercato

Borussia, spunta una clausola pro-Barcellona per Guirassy

08 Ott 2025 - 16:25
© Getty Images

© Getty Images

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione visto anche lo stallo per il rinnovo di Robert Lewandowski che va in scadenza nel giugno 2026. Come riportato da Bild, nel contratto di Serhou Guirassy ci sarebbe una clausola che consentirebbe al centravanti del Borussia Dortmund di liberarsi a una cifra "ragionevole" nel caso in cui arrivassero offerte da top club come i Blaugrana o il Real Madrid. Il suo cartellino si aggira intorno ai 100 milioni di euro, ma con questa speciale opzione i tedeschi potrebbero venderlo a "soli" 65. In Spagna, dunque, osservano con attenzione. 

17:14
L'ex Milan Sérgio Conceição è il nuovo allenatore Al Ittihad
16:25
Borussia, spunta una clausola pro-Barcellona per Guirassy
15:41
Dall'Argentina: Real Madrid su Enzo Fernandez
14:21
Bologna, Sartori: "Con Lucumi trattiamo il rinnovo"
13:20
Lazio, con l'offerta giusta Castellanos può partire