Bologna, Sartori: "Con Lucumi trattiamo il rinnovo"

Intervistato da Repubblica, Giovanni Sartori ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del Bologna. Queste le parole del direttore tecnico rossoblu: "Lucumi? Stiamo parlando con lui del rinnovo contrattuale e saremmo felici se restasse, lui non so, chiedeteglielo. Ci rivedremo più avanti e ci dirà cosa ha deciso. Dopo aver dovuto rinunciare alla Premier League in estate, si è rimesso sul pezzo con grande professionalità. A gennaio - prosegue Sartori -, spero che non dovremo lavorare molto vista anche la rosa ricca per numeri e qualità. Mi auguro che il mercato estivo ci dia ragione. Adesso torna Immobile che era partito bene ma è stato sfortunato, mentre Bernardeschi pian piano sta entrando nei meccanismi".