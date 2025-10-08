Napoli, idea Neymar prima di De Bruyne

Prima di chiudere il colpo De Bruyne, il Napoli ha a lungo riflettuto sulla possibilità di far nascere una trattativa per l'acquisto di Neymar. De Laurentiis, Manna e Conte hanno ragionato su questa ipotesi, preferendo poi evitare il rischio di stravolgimenti tattici per trovare al calciatore una precisa collocazione in campo. Una volta portato a Napoli De Bruyne, l'idea Neymar è definitivamente tramontata. A non convincere l'allenatore e la dirigenza azzurra sarebbero state anche le condizioni fisiche non sempre stabili.