Dall'Argentina: Real Madrid su Enzo Fernandez

Il Real Madrid sta già pensando ai grandi colpi per la prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Defensa Central, i Blancos avrebbero messo gli occhi su Enzo Fernandez del Chelsea e avrebbero inviato alcuni osservatori a Stamford Bridge per l'ultima partita contro il Liverpool. L'operazione risulterebbe comunque molto complicata: il centrocampista argentino ha il contratto in scadenza nel 2032 e non sembra intenzionato a lasciare Londra. Inoltre, i Blues per il suo cartellino vorrebbero almeno 130 milioni di euro, una cifra che al momento spaventa il club di Florentino Perez.