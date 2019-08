Napoli in ansia per Lozano, ma l'affare è a un passo

COLPO IN ARRIVO

Sono ore calde, caldissime, per Hirving Lozano al Napoli. Mino Raiola, agente dell'attaccante messicano, è sbarcato sotto il Vesuvio, dove ad attenderlo c'era l'autista di De Laurentiis. Proprio con il presidente azzurro si dovrà trovare l'accordo su ingaggio e commissioni per consegnare ad Ancelotti il primo grande rinforzo del reparto offensivo. Un'operazione da circa 40 milioni di euro, con pagamento dilazionato al Psv. Il problema, però, è che Lozano si è infortunato nel match di campionato olandese contro l'ADO De Haag. Napoli a testa alta

Il giocatore è stato portato fuori a braccia per un problema a una caviglia. Non dovrebbe essere nulla di grave, come confermato dal suo tecnico van Bommel, ma un po' di preoccupazione c'è e questa volta più che mai, le eventuali visite mediche, potrebbero essere fondamentali per il suo trasferimento in Italia. Per non correre rischi, comunque, il Napoli si sarebbe informato per Fernando Llorente. L'ex Juve, liberatosi a parametro zero dal Tottenham, fa gola a tanti club. Un'eccellente seconda scelta anche se lo spilungone spagnolo chiede un ingaggio da 4 milioni di euro e un contratto di tre anni.

L'obiettivo numero uno, comunque, resta Lozano, anche se il suo arrivo non chiuderebbe le porte a James Rodriguez, escluso dall'amichevole contro la Roma e sempre alla ricerca di una sistemazione definitiva.

Vedi anche napoli Napoli-Lozano, è fatta: lo fa capire anche De Laurentiis